«В этом году фестиваль проводился в парке «Цветник». Для гостей и участников мероприятия это была замечательная возможность познакомиться с уникальной архитектурой и ландшафтом знаменитого курорта, а для нас — очередная нестандартная задача. Дело в том, что объекты, расположенные в центре города, являются памятниками истории и культуры. Любые работы на их территории, не связанные с сохранением или реставрацией, запрещены. Наши специалисты справились без разработки грунта и установки опор, построив сеть на существующих коммуникациях, зданиях и склонах», — отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Премия «Кардо» организована ставропольским молодежным центром «Offbeats», Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке правительства Ставропольского края. В этом году очный финал стал рекордным по количеству участников и спикеров. Его посетили 2500 человек из 11 стран мира, в том числе 30 экспертов из сфер политики, бизнеса, общественной деятельности и искусства.

«Связь всегда была необходима, но в этом году она являлась стратегически важной составляющей фестиваля, так как наша премия получила статус международной. Мы довольны сотрудничеством с «Ростелекомом». Онлайн-трансляции прошли без сбоев. Четырнадцать часов эфира посмотрели более шестидесяти тысяч человек. За время фестиваля наш пресс-центр выгрузил в сеть 50 гигабайт контента, а участники без проблем обменивались информацией и делились впечатлениями по сети», — рассказал Валентин Роботенко, директор всероссийской премии уличных культур и спорта «Кардо».

Результаты премии «Кардо» огласили на церемонии закрытия. В четвертом сезоне участники соревновались в направлениях «Стрит проекты», «Стрит танцы», «Стрит спорт» по тринадцати номинациям, в числе которых медиа, велоэкстрим, трикинг, брейкинг, стрит-арт, воркаут, паркур, фриран, граффити и другие. Победители в каждой номинации получили награды и фирменные подарки от «Ростелекома».

«Я честно не ожидал, что стану лучшим. Многие ребята выступали на крутом уровне. Организацией мероприятия доволен. Очень удобно, что на площадках был Wi-Fi, я переписывался с друзьями, загружал фото и видео быстро и без тормозов», — поделился впечатлениями Никита Санглибаев из Ставрополя, лучший воркаутер года всероссийской премии «Кардо-2021».

Первая конкурс-премия «Кардо» состоялась в 2018 году в городе Ставрополе. Сегодня «Кардо» — известный во всем мире проект, направленный на поддержку талантов и развитие уличной культуры. «Ростелеком» является бессменным цифровым партнером мероприятия с момента его образования.