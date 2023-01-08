Благоустройство

На двух улицах города Назрани Ингушетии заменили лампы освещения

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В Назрани полностью восстановили освещение на улицах Тутаева и Столичная, сообщается в Телеграм-канале мэрии города.

Отмечается, что по поручению градоначальника Урусхана Евлоева администрация административного округа Насыр-Кортский провела работу по замене ламп фонарей уличного освещения на центральных улицах округа на светодиодные. Они в несколько раз долговечнее и позволяют экономить до 30 процентов электроэнергии.

«Автомобилисты и жители улиц неоднократно обращались к главе города и в местную администрацию с просьбой о замене ламп, в связи с чем работы были проведены в кратчайшие сроки», — отметили в мэрии муниципалитета.

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