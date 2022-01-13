На двух улицах Малгобека Ингушетии проведены работы по прокладке канализационной линии

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Малгобека, работа завершилась с устройством 18 колодцев на улицах Кооперативная и Эгиева. Общая протяженность линий составляет 697 метров, диаметр трубы — 160 мм.

Отмечается, что проведена бестраншейная прокладка трубы, то есть не разрушая целостность дорожного полотна. Отдельные участки канализационного коллектора прокладывались на глубине 4,5 метра.