На двух улицах Малгобека Ингушетии проведены работы по прокладке канализационной линии

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Мэрией Малгобека по принципу софинансирования с местными жителями была проложена канализационная сеть на двух улицах города.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Малгобека, работа завершилась с устройством 18 колодцев на улицах Кооперативная и Эгиева. Общая протяженность линий составляет 697 метров, диаметр трубы — 160 мм.

Отмечается, что проведена бестраншейная прокладка трубы, то есть не разрушая целостность дорожного полотна. Отдельные участки канализационного коллектора прокладывались на глубине 4,5 метра.

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