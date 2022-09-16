Прокуратура

На «Экосистему» завели два дела за возгорание ТКО на свалке в Ингушетии

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Прокуратура Ингушетии провела проверку по факту возгорания твердых бытовых отходов на свалке в городе Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что на территории земельного участка северо-западной части Малгобека, находящегося в ведении регионального оператора ООО «Экосистема», произошло возгорание твердых бытовых отходов», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

По данному факту ведомство организовало проверочные мероприятия с привлечением специалистов Росприроднадзора.

В связи с несоблюдением требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, в отношении ООО «Экосистема» и ее генерального директора возбуждены два дела об административном правонарушении. В адрес юридического лица внесено представление об устранении нарушений закона.

Ранее пресс-служба Главы и правительства региона сообщала, что вице-премьер Магомед Евлоев по итогам инспекционной поездки потребовал устранить очаги возгорания ТКО в Малгобеке и полностью очистить территорию мусорного полигона.

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