На форуме «Деловая Ингушетия» обсудят вопросы содействия занятости, развития туризма, поддержки МСП

Планируется обсуждение актуальных в условиях внешних санкций вопросов, в частности: развитие туризма, содействие занятости, поддержка МСП, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта, улучшение условий для импортозамещения.

Презентационной площадкой будет предоставлена отличная возможность предприятиям и организациям по налаживанию межрегиональных взаимовыгодных связей, установлению новых деловых контактов.

Также, в рамках мероприятия организуется многопрофильная выставка продукции производителей регионов России.

Форум пройдет на площадке «Торгового центра «Строймаркет» в городе Назрани.