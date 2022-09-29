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На форуме «Деловая Ингушетия» обсудят вопросы содействия занятости, развития туризма, поддержки МСП

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В Ингушетии 29-30 сентября пройдет VI республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия-2022».

Планируется обсуждение актуальных в условиях внешних санкций вопросов, в частности: развитие туризма, содействие занятости, поддержка МСП, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта, улучшение условий для импортозамещения.

Презентационной площадкой будет предоставлена отличная возможность предприятиям и организациям по налаживанию межрегиональных взаимовыгодных связей, установлению новых деловых контактов.

Также, в рамках мероприятия организуется многопрофильная выставка продукции производителей регионов России.

Форум пройдет на площадке «Торгового центра «Строймаркет» в городе Назрани.

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