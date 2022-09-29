На форуме «Деловая Ингушетия» обсудят вопросы содействия занятости, развития туризма, поддержки МСП
В Ингушетии 29-30 сентября пройдет VI республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия-2022».
Планируется обсуждение актуальных в условиях внешних санкций вопросов, в частности: развитие туризма, содействие занятости, поддержка МСП, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта, улучшение условий для импортозамещения.
Презентационной площадкой будет предоставлена отличная возможность предприятиям и организациям по налаживанию межрегиональных взаимовыгодных связей, установлению новых деловых контактов.
Также, в рамках мероприятия организуется многопрофильная выставка продукции производителей регионов России.
Форум пройдет на площадке «Торгового центра «Строймаркет» в городе Назрани.