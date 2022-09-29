Инвестиционный форум

На форуме в Ингушетии подписали соглашения с инвесторами на 4,5 млрд руб.

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К наиболее крупным из 11 инвестпроектов можно отнести три. Они касаются строительства гостиницы (1 млрд 72 млн руб.), многоэтажного жилого комплекса со встроенными и пристроенными офисными помещениями (920 млн руб.) и организации предприятия по выращиванию клубники (более 829 млн руб.).

Проект ООО «Гарант» предусматривает создание пятизвездочного гостиничного комплекса с развитой инфраструктурой и широким спектром предоставляемых услуг за счет собственных средств. Семиэтажное здание построят в Магасе. Для этих целей отведут 1,2 га земельного участка. Срок его реализации — 2022-2025г.

ООО «Люкс Хаус» в рамках соглашения реализует проект возведения многоэтажного жилого комплекса со встроенными и пристроенными офисными помещениями. Это ряд зданий и сооружений высотой от 9 до 25 этажей, состоящих из взаимосвязанных разнофункциональных структурных объемов, которые объединяются функционально-планировочным решением, а также композиционным замыслом в единую систему. Финансирование проекта планируется за счет заемных средств, привлеченных на 5 лет у банковского учреждения в сумме свыше 840 млн руб. под 9.1% годовых и собственных средств привлеченных инвесторов и компании. Сроки реализации проекта: 2022 — 2027 годы.

Кроме того, власти Ингушетии планируют в этом году за счет внебюджетных источников перезапустить комбинат детского питания на базе предприятия в Назрановском районе, простаивающего на протяжении нескольких лет.

Полная мощность производственной линии составит 2,5 тонны готовой продукции в смену. Запуск линии планируется в октябре 2022 года. Общий объем финансирования инвестпроекта — 149 млн руб. Инвестор ООО «АВА» вложит в перезапуск предприятия 45 млн руб. собственных средств, а также привлечёт заемные в размере 104 млн руб.

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