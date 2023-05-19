На форуме в Казани Махмуд-Али Калиматов принял участие в деловом завтраке

Мероприятие было организовано руководством Ежегодного инвестиционного форума в ОАЭ в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Деловой завтрак был посвящен недавним изменениям в области прямых иностранных инвестиций между арабскими государствами, Россией и СНГ, а также ускорению достижения устойчивых инвестиций в странах. Модератором встречи выступил президент Ежегодного инвестиционного форума Дауд Аль Шезави.

Участников делового завтрака поприветствовал министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зейуди, отметивший важность поднимаемых тем.

Заместитель министра торговли и промышленности Катара Султан Бин Рашид Аль-Хатер также отметил хорошую тенденцию в развитии сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что регулярные встречи на таких крупных площадках как KazanForum способствуют более тесному и всестороннему взаимодействию в самых разных областях.

Напомним, что экономический форум в Казани является ведущей международной платформой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.