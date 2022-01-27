На городском рынке в Назрани сгорел торговый павильон, никто не пострадал

" В 08:05 мск, 27 января, в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РИ поступило сообщение о возгорании в Назрань по улице Фабричная, 26. По прибытию на место пожарных расчетов было установлено, что горит торговый павильон на территории городского рынка", — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.