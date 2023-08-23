Статистика

На индивидуальных застройщиков в Ингушетии приходится более 78% введенного жилья

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Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июле этого года в Ингушетии составил 3153,2 млн рублей или 86,6 % к соответствующему периоду 2022 года, сообщает Северо-Кавказстат.

С начала года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории республики введен многоквартирный жилой дом площадью 17,7 тыс. квадратных метров, а также построены нежилые здания площадью 131,7 тыс. квадратов.

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 409 собственных домов площадью 63,5 тыс. квадратных метров, что на 19,7 тыс. больше, чем в январе-июле 2022 года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 78,2%.

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