Выборы

На избирательном участке № 617 в Назрани идёт активное голосование

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В Центральном административном округе Назрани активно проходит выборный процесс, так, на избирательном участке № 617 по приблизительным данным более 250 избирателей уже проголосовало.

По словам председателя УИК № 617 Мадины Янарсановой, в списках избирателей числится 2522 человека. 17 сентября активно проголосовали судебные приставы, представители региональных отделений Роспотребнадзора, Россельхознадзора и других организаций, расположенных в районе участка.

«Сегодня, 18 сентября, на участок с утра пришли избиратели», — сообщила Мадина Янарсанова. По её словам, все члены участковой избирательной комиссии прошли подготовку на курсах, их вакцинировали. На участке санитарные нормы соблюдены. В плане организации безопасности нареканий нет.

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