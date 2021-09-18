На избирательном участке № 617 в Назрани идёт активное голосование

По словам председателя УИК № 617 Мадины Янарсановой, в списках избирателей числится 2522 человека. 17 сентября активно проголосовали судебные приставы, представители региональных отделений Роспотребнадзора, Россельхознадзора и других организаций, расположенных в районе участка.

«Сегодня, 18 сентября, на участок с утра пришли избиратели», — сообщила Мадина Янарсанова. По её словам, все члены участковой избирательной комиссии прошли подготовку на курсах, их вакцинировали. На участке санитарные нормы соблюдены. В плане организации безопасности нареканий нет.