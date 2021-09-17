Выборы

На избирательных участках Назрановского района прошли праздничные концерты

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В первый день выборов депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Народного собрания Ингушетии, 17 сентября, творческие коллективы Назрановского района выступили с концертными программами на избирательных участках, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Коллектив Назрановского районного дома культуры провел концерт «Мы выбираем» на избирательном участке № 722 в школе № 3 сельского поселения Экажево. Для избирателей выступили заслуженные артисты Ингушетии Заира Алхоева, Амир Пугоев, воспитанница РДК Дали Албакова, а также солист Культурно-досугового центра Малгобекского района Исмаил Солтамурадов. Избиратели с удовольствием танцевали лезгинку.

В сельском поселении Барсуки на избирательном участке № 725, который находится в школе № 2, творческий коллектив местного Дома культуры также провел праздничный концерт под названием «Судьба родного края: наш выбор».

А в Долаково коллектив сельского ДК дружно принял участие в выборах, а затем провел выставку детских работ.

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