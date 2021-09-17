На избирательных участках Назрановского района прошли праздничные концерты
В первый день выборов депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Народного собрания Ингушетии, 17 сентября, творческие коллективы Назрановского района выступили с концертными программами на избирательных участках, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Коллектив Назрановского районного дома культуры провел концерт «Мы выбираем» на избирательном участке № 722 в школе № 3 сельского поселения Экажево. Для избирателей выступили заслуженные артисты Ингушетии Заира Алхоева, Амир Пугоев, воспитанница РДК Дали Албакова, а также солист Культурно-досугового центра Малгобекского района Исмаил Солтамурадов. Избиратели с удовольствием танцевали лезгинку.
В сельском поселении Барсуки на избирательном участке № 725, который находится в школе № 2, творческий коллектив местного Дома культуры также провел праздничный концерт под названием «Судьба родного края: наш выбор».
А в Долаково коллектив сельского ДК дружно принял участие в выборах, а затем провел выставку детских работ.