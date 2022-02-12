На изучение генома штамма коронавируса «Омикрон» выделено более 400 млн рублей

Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб.

О выделении средств Мишустин сообщил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.

«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», — отметил премьер-министр.