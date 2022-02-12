На изучение генома штамма коронавируса «Омикрон» выделено более 400 млн рублей
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон», сообщается на сайте кабинета министров.
Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб.
О выделении средств Мишустин сообщил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.
«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», — отметил премьер-министр.