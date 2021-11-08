На канале «30 секунд до Магаса» размещена программа, посвященная туризму в Ингушетии

Гости республики были радушно приняты командой проекта и местными жителями, ознакомились со многими достопримечательностями, традициями и национальной кухней. Но вот побывать в горной части Ингушетии, сообщили в Комтуризма региона, к сожалению, удалось не всем участникам программы, так как среди них оказались и иностранные граждане.

Напомним, иностранному гражданину или лицу без гражданства для въезда и временного пребывания в погранзоне необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и оформленный пропуск на право въезда, пребывания в погранзоне. В указанном случае срок оформления пропуска иностранному гражданину не должен превышать более 30 рабочих дней со дня регистрации в пограничном органе заявления о предоставлении госуслуги.

«Надеемся, что в скором будущем процесс регистрации туристов и туристических групп, как граждан РФ, так и иностранных граждан, для въезда в Джейрахский район будет значительно упрощен и будет осуществляться в более сжатые сроки, что благоприятно повлияет на приток туристов и их комфортное пребывание в республике», — отметили в Комтуризма Ингушетии.

В туристическом ведомстве региона поблагодарили команду проекта «30 секунд до Магаса» за интересную и качественную работу, за вклад в развитие туризма в республике.