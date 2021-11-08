Туризм

На канале «30 секунд до Магаса» размещена программа, посвященная туризму в Ингушетии

0

На канале «30 секунд до Магаса» размещена программа, посвященная туризму в Ингушетии, в формате известной телепередачи про путешествия.

Гости республики были радушно приняты командой проекта и местными жителями, ознакомились со многими достопримечательностями, традициями и национальной кухней. Но вот побывать в горной части Ингушетии, сообщили в Комтуризма региона, к сожалению, удалось не всем участникам программы, так как среди них оказались и иностранные граждане.

Напомним, иностранному гражданину или лицу без гражданства для въезда и временного пребывания в погранзоне необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и оформленный пропуск на право въезда, пребывания в погранзоне. В указанном случае срок оформления пропуска иностранному гражданину не должен превышать более 30 рабочих дней со дня регистрации в пограничном органе заявления о предоставлении госуслуги.

«Надеемся, что в скором будущем процесс регистрации туристов и туристических групп, как граждан РФ, так и иностранных граждан, для въезда в Джейрахский район будет значительно упрощен и будет осуществляться в более сжатые сроки, что благоприятно повлияет на приток туристов и их комфортное пребывание в республике», — отметили в Комтуризма Ингушетии.

В туристическом ведомстве региона поблагодарили команду проекта «30 секунд до Магаса» за интересную и качественную работу, за вклад в развитие туризма в республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские артисты поставили спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание»
Ингушские дзюдоисты завоевали ещё две медали на юношеском первенстве России в Ижевске
Договор аренды земли, где собираются строить мечеть, аннулируют в Ингушетии
В столице Ингушетии провели санитарную обработку общественных пространств города
Завод по производству гигиенических средств откроют в Ингушетии до конца 2022 года
«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» доступна уже более чем в 500 городах
В сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии заменили ветхий трубопровод
Власти Ингушетии не допустят самовольный захват пастбищ в селе Сурхахи
В Ингушетии ищут пенсионера, зарезавшего своего соседа в ходе ссоры из-за шума трактора
До конца года уже 2 тыс. привитых от Covid-19 будут поощрены денежными призами
Калиматов призвал жителей республики поддержать гастрономические бренды Ингушетии на конкурсе «Вкусы России»

Главное

Яндекс.Метрика

 