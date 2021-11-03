На капремонт муниципальных музеев правительство направит в регионы 2,5 млрд рублей

К 2024 году планируется обновить порядка 100 муниципальных музеев. В федеральном бюджете на это уже предусмотрено 2,5 млрд рублей. В частности, в следующем году регионам будет направлено 500 млн рублей, в 2023 году — 1 млрд рублей, в 2024-м — также 1 млрд рублей.

Отбор регионов на получение субсидий будет проходить ежегодно. Согласно проекту федерального бюджета, в 2022 году господдержку получат 26 регионов.

Этим же постановлением внесены изменения в правила предоставления субсидий на строительство и ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Корректировки связаны с тем, что с 2022 года размер господдержки на эти цели будет увеличен с 3 млрд рублей до 5 млрд рублей ежегодно.

Решение позволит обновить учреждения культуры по всей России, поможет увеличить количество посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов.

Ранее Президент России поручил правительству дополнительно направить в 2021–2024 годах не менее 24 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, а также на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев. Поручение было дано по итогам Послания Федеральному собранию в 2021 году.