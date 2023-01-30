Капремонт

На капремонт школ в Ингушетии из федерального бюджета выделят 1,1 млрд рублей

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В 2023 году на ремонт 16 школ в Ингушетии из федерального бюджета направят 1,1 млрд рублей. До 1 апреля будут определены подрядные фирмы, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Капремонт проведут в школах сельских поселений Сурхахи, Верхние Ачалуки, Троицкое, Экажево, Плиево, городов Назрань, Малгобек, Сунжа, Карабулак, а также в Назрановском интернате, Горском кадетском корпусе в сельском поселении Сурхахи и коррекционной школе в Сунже. На данный момент идет подготовка конкурсной документации», — сказал собеседник.

По его словам, в учебных корпусах укрепят фундаменты, цоколи и отмостки, заменят кровлю, окна и двери. Также в ходе строительных работ полностью заменят систему отопления и вентиляцию.

«Строительные работы начнут в период летних каникул и завершат до 25 августа текущего года», — добавили в ведомстве.

В 2022 году в рамках госпрограммы «Развитие образования» в Ингушетии провели капремонт в 13 школах. Всего в рамках программы с 2022 по 2026 год в республике планируется провести капремонт в 68 школах.

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