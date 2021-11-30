На кинофестиваль «Золотая башня» в Ингушетии заявлено более 50 фильмов

Показ будет проходить домах культуры сельских поселений Нестеровское, Зязиков-Юрт и Вежарий Сунженского и Малгобекского районов.

В своем обращении к участникам мероприятия, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что международный кинофестиваль «Золотая башня» на протяжении многих лет занимает достойное место в календаре важных ключевых событий кинематографа России.

«Для нас большая честь на своих площадках принимать такое количество талантливых людей со всего мира. «Золотая башня» — встреча с настоящим киноискусством, которая собирает отечественных и зарубежных киномастеров уже седьмой год подряд, содействует формированию и развитию кинематографии малых народов России, позволяя демонстрировать достижения различных киностудий Северо-Кавказского региона», — считает Калиматов.

«Географию участников фестиваля в этом году составили 16 стран мира и субъекты СКФО. Всех их объединяет любовь к кинематографу и искренний интерес к не теряющим актуальность темам — верности Родине, и приверженности семейным ценностям», — добавил руководитель региона.

Он пожелал фестивалю дальнейшего развития, новых творческих идей, а членам жюри и зрителям — интересных открытий и всего наилучшего.