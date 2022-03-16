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На коллегии Минобрнауки Ингушетии подвели итоги работы ведомства

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На коллегии Минобрнауки Ингушетии подвели итоги работы ведомства за 2021 год и обозначили основные задачи на текущий год.

«Работа, проводимая в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», позволяет нам делать последовательные шаги по направлению к стопроцентному охвату детей дошкольным и дополнительным образованием», — сообщила газете «Ингушетия» глава ведомства Эсет Бокова.

Отмечается, что открываются новые детсады, центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», создаются условия для занятий спортом, проводятся олимпиады различных уровней сложности, реализуются профориентационные занятия с учащимися, проводятся чемпионаты профмастерства «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» — вся эта работа направлена в первую очередь на повышение качества образования.

По словам Боковой, в 2022 году планируется деятельность по таким направлениям, как, например, продолжение акцентирования внимания на профессиональной переподготовке педагогических кадров.

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