На комплексное развитие крупнейшего села Экажево Ингушетии выделено 193 млн руб.

По его словам, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в двух жилых микрорайонах села «будет проложено более 15 км коммуникаций газоснабжения, 15 км освещения и свыше 15 км водопровода. Общий объем финансирования на эти цели составляет 193 млн рублей.

Министр также рассказал, что в регионе реализуется и подпрограмма КРСТ «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», в рамках которой в 2022 году было реализовано 5 проектов по благоустройству сельских территорий на общую сумму 3,7 млн руб.

«В текущем году планируется реализация 9 проектов по благоустройству сельских территорий на общую сумму более 9,9 млн рублей. Кроме того, было начато строительство 4 объектов транспортной инфраструктуры в сельской местности, протяженностью более 25 км. Эти объекты включают реконструкцию подъездной автомобильной дороги к детскому саду и школе № 10 в сельском поселении Вежарий, реконструкцию подъезда к птицекомплексу «Южный», к сельскохозяйственному кооперативу «Юг-Агро» и КФХ «Часыгов» от автодороги «Назрань-Грозный», — добавил Гагиев.

Он отметил, что общий объем финансирования объектов транспортной инфраструктуры в 2023 году составляет 613,8 млн рублей.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что развитие инфраструктуры сельских территорий является одним из приоритетных направлений в деятельности властей республики. Это позволит повысить качество жизни населения, создать благоприятные условия для развития сельского хозяйства и привлечения инвестиций в регион.

«Реализация данных проектов позволит значительно улучшить условия проживания жителей сельских территорий, обеспечить надлежащую инженерную инфраструктуру и повысить уровень комфорта. Жители наших сел — трудолюбивые и ответственные люди, которые не должны чувствовать к себе дефицит внимания от властей. Мы обязаны поддерживать их и создавать им качественные условия для жизни, не отличающиеся от городских», — цитирует Главу его пресс-служба.