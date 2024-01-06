На комплексное развитие сельских территорий Ингушетии получит более 800 млн рублей

Отмечалось, что в 2023 году в субъекте реализовали 9 проектов по благоустройству сельских поселений Инарки, Сагопши, Гази-Юрт, Плиево, Барсуки и Троицкое на общую сумму 9,9 млн рублей.

«Улучшили жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности (210 квадратных метров). В прошлом году дополнительно были выделены 193,3 млн рублей на реализацию проекта по обустройству инженерной инфраструктуры в сельском поселении Экажево, который включает в себя водоснабжение — 19 км, газоснабжение — 18 км и электроснабжение — 19 км», — напомнил Глава региона.

По его словам, завершены работы по реконструкции трех объектов транспортной инфраструктуры общей протяженностью более 9 км. Это — подъездная автодорога к ДОУ и десятой школе в сельском поселении Вежарий (1 км), «Подъезд к ССПК «ЮГ-АГРО» (7,7 км) и «Подъезд к КФХ «Часыгов» от автодороги «Назрань-Грозный» (900 метров).

Также ведутся работы по реконструкции автодороги — подъезда к птицеводческому комплексу «Южный» общей протяженностью более 16 км с вводом в эксплуатацию в этом году. Помимо этого, в Минсельхоз России направлена заявочная документация по мероприятиям госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Ингушетии утверждены лимиты на 2024 год в размере 802,8 млн рублей.

«Мы видим, что жизнь сельского населения нуждается в улучшениях. Важно не только реализовывать эффективные госпрограммы для развития сельских территорий, но и обеспечивать постоянный контроль за их исполнением. Кроме того, необходимо проводить мониторинг результатов и вносить коррективы в случае необходимости. Мы должны стремиться к тому, чтобы каждая программа действительно приносила пользу сельским жителям и способствовала развитию территорий», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.