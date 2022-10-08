На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

«Сегодня в 06.07 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», — говорится в релизе.

Отмечается, что на месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий.