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На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

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В субботу рано утром на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ по республике со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«Сегодня в 06.07 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», — говорится в релизе.

Отмечается, что на месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий.

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