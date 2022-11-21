На курорте «Армхи» в горах Ингушетии открыли новую гостиницу

«На всесезонном курорте «Армхи» увеличился номерной фонд гостиниц, сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса «Терк». Новая гостиница представляет собой двухэтажное здание из 15 двухместных номеров категории стандарт, выполненных в стиле прованс. Одновременно разместиться в новом отеле смогут 30 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый комплекс расположен на высоте более 1,2 тыс. м, откуда открывается вид на Столовую гору.

«Введение в эксплуатацию современного гостиничного комплекса позволит снизить дефицит мест размещения на территории курорта, а нашим гостям с комфортом наслаждаться красотами горной Ингушетии», — передает пресс-служба слова главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Курорт «Армхи» расположен на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря. Здесь есть две горнолыжные трассы — 1 200 и 250 метров (учебная), которые оснащены кресельными подъемниками, рассчитанными на поток в 1, 2 тыс. человек.