Туризм

На курорте «Армхи» в горах Ингушетии открыли новую гостиницу

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На всесезонном курорте «Армхи» в Джейрахском районе Ингушетии открыли новый гостиничный корпус на 30 мест для разгрузки основного, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства республики.

«На всесезонном курорте «Армхи» увеличился номерной фонд гостиниц, сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса «Терк». Новая гостиница представляет собой двухэтажное здание из 15 двухместных номеров категории стандарт, выполненных в стиле прованс. Одновременно разместиться в новом отеле смогут 30 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый комплекс расположен на высоте более 1,2 тыс. м, откуда открывается вид на Столовую гору.

«Введение в эксплуатацию современного гостиничного комплекса позволит снизить дефицит мест размещения на территории курорта, а нашим гостям с комфортом наслаждаться красотами горной Ингушетии», — передает пресс-служба слова главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Курорт «Армхи» расположен на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря. Здесь есть две горнолыжные трассы — 1 200 и 250 метров (учебная), которые оснащены кресельными подъемниками, рассчитанными на поток в 1, 2 тыс. человек.

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