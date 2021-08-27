На «Ласточке» сократится время в пути из города Назрани Ингушетии до Минеральных Вод на 1,5 часа

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе РЖД, время поезда в пути составит 2,5 часа, тогда как сегодня добраться из Назрани в Минеральные Воды на поезде можно только за 4 часа. В первую поездку из республики «Ласточка» отправится 7 сентября в 8:20 мск.

С 8 сентября «Ласточки» будут курсировать ежедневно. Отправляясь из Назрани в 4:30 утра, поезд будет прибывать в Минеральные Воды в 7:06 мск. В обратном направлении из Минеральных Вод поезд будет отправляться в 21:00 и прибывать в Назрань 23:38 мск. Остановки предусмотрены на станциях: Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск.

«Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в Минеральных Водах на «Ласточки» сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также пригородный поезд до Кисловодска», — отметили в пресс-службе РЖД.

На новом маршруте будут курсировать пятивагонные «Ласточки» с розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями — в них есть специализированные места, которые оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и во всех кассах дальнего следования, их стоимость составляет 760 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы.

Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).

Ранее наше издание сообщало, что скоростной поезд «Ласточка» из города Назрани в Минеральные Воды планируется запустить 7 сентября текущего года.

По информации пресс-службы республиканского министерства промышленности и цифрового развития, вопрос организации пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту «Назрань-Минеральные Воды» подвижным составом «Ласточка» прорабатывался во исполнение поручения Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова по итогам его рабочей встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным 11 марта этого года.