Здравоохранение

На лечение детей с тяжелыми заболеваниями правительство направит почти 22 млрд рублей

0

Более 21,8 млрд рублей будет направлено на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, которым помогает фонд «Круг добра», созданный по инициативе Президента Владимира Путина.

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров России.

«Когда ребенку ставят серьезный диагноз — это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое, ведь такие болезни требуют особенного лечения. И правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Из выделенной суммы 104 млн рублей пойдет на приобретение зарегистрированных в России препаратов. Их закупкой займется федеральный центр лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву.

Остальная часть средств — более 21,7 млрд рублей — будет направлена фонду «Круг добра». Эти деньги пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

Это уже четвертый транш, который направляет правительство в 2021 году на оказание помощи и закупку препаратов для детей с тяжелой патологией.

Потребность в таких лекарствах определяет экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов. При участии фонда дорогостоящее лечение уже получили более тысячи детей.

Всего в бюджете 2021 года на помощь детям, которым требуется особое лечение, предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год — 78,6 млрд рублей, на 2023 год — 84 млрд рублей. Эти деньги поступают в федеральный бюджет за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии дело о ДТП с тяжкими последствиями для здоровья человека направлено в суд
Капитальный ремонт 23 школ проведут в Ингушетии в 2022 году
В Ингушетии введено в строй около 94 тыс. квадратных метров жилья
Премьер-министр Ингушетии призвал чиновников усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер
Более 700 инвалидов получат помощь в Ингушетии от Минтруда
Ингушские боксеры завоевали медали высшего достоинства на Всероссийских соревнованиях в Москве
В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки «Дары музею»
В Центральной школе искусств Ингушетии прошел республиканский конкурс «Наши надежды»
В Ингушетии пройдет пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Минспорта республики за 2021 год
В Ингушетии проведут межрегиональные соревнования по вольной борьбе среди юношей и юниоров
Глава Ингушетии 25 декабря проведет «Прямую линию» с жителями региона

Главное

Яндекс.Метрика

 