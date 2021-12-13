На лечение детей с тяжелыми заболеваниями правительство направит почти 22 млрд рублей
Более 21,8 млрд рублей будет направлено на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, которым помогает фонд «Круг добра», созданный по инициативе Президента Владимира Путина.
Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров России.
«Когда ребенку ставят серьезный диагноз — это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое, ведь такие болезни требуют особенного лечения. И правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Из выделенной суммы 104 млн рублей пойдет на приобретение зарегистрированных в России препаратов. Их закупкой займется федеральный центр лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву.
Остальная часть средств — более 21,7 млрд рублей — будет направлена фонду «Круг добра». Эти деньги пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации.
Это уже четвертый транш, который направляет правительство в 2021 году на оказание помощи и закупку препаратов для детей с тяжелой патологией.
Потребность в таких лекарствах определяет экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов. При участии фонда дорогостоящее лечение уже получили более тысячи детей.
Всего в бюджете 2021 года на помощь детям, которым требуется особое лечение, предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год — 78,6 млрд рублей, на 2023 год — 84 млрд рублей. Эти деньги поступают в федеральный бюджет за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.