На лечение детей с тяжелыми заболеваниями правительство направит почти 22 млрд рублей

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров России.

«Когда ребенку ставят серьезный диагноз — это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое, ведь такие болезни требуют особенного лечения. И правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Из выделенной суммы 104 млн рублей пойдет на приобретение зарегистрированных в России препаратов. Их закупкой займется федеральный центр лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву.

Остальная часть средств — более 21,7 млрд рублей — будет направлена фонду «Круг добра». Эти деньги пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

Это уже четвертый транш, который направляет правительство в 2021 году на оказание помощи и закупку препаратов для детей с тяжелой патологией.

Потребность в таких лекарствах определяет экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов. При участии фонда дорогостоящее лечение уже получили более тысячи детей.

Всего в бюджете 2021 года на помощь детям, которым требуется особое лечение, предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год — 78,6 млрд рублей, на 2023 год — 84 млрд рублей. Эти деньги поступают в федеральный бюджет за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.