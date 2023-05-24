На лекарства для льготников в Ингушетии выделено 120 млн руб.

Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства республики со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Аминат Настаеву.

По ее словам, в соответствии с постановлением правительства России на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального и республиканского бюджетов в 2023 году имеют право более 24 тыс. человек, включенных в региональный регистр.

В Ингушетии зарегистрированы 45 больных, страдающих орфанными заболеваниями, на лечение которых необходимо 23 млн рублей, больных сахарным диабетом — 8294 человека. Их количество с каждым годом растет. С 2020 года финансирование из республиканского бюджета на льготное лекарственное обеспечение увеличено в 10 раз, что позволило в полном объеме обеспечивать пациентов с редкими заболеваниями.

«Исходя из норматива финансового обеспечения граждан, сохранивших государственную социальную льготу на 2023 год из федерального бюджета, предусмотрено в среднем 177 млн руб. на лекарственное обеспечение данной категории граждан. Дефицит финансовых средств из федерального бюджета на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, сохранивших право на социальную льготу (федеральная программа ОНЛП), составляет 150 млн рублей, который ложится бременем на региональный бюджет», — подчеркнула Настаева.

Одна из причин дефицита финансирования — граждане, которые отказываются от получения льготных лекарств в пользу «монетизации». Замминистра отметила, что перечень льготных лекарств увеличился до перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это влечет за собой увеличение доли дорогостоящих лекарственных препаратов в заявляемой потребности, что приводит к увеличению дефицита финансовых средств.