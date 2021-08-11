На летних каникулах работа с детьми в домах культуры Ингушетии не останавливается

Так, в ДК сельского поселения Яндаре прошел классный час «Наше будущее — это они», приуроченный к Международному дню молодёжи. Также с детьми проведена беседа о вреде употребления наркотиков «Помоги себе сам».

В Доме культуры сельского поселения Плиево ребятам рассказали об академике А. Д. Сахарове, тематическая беседа была приурочена к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого.

В сельском поселении Али-Юрт работники Дома культуры провели ряд воспитательно-познавательных мероприятий. В рамках беседы о толерантности «Дружат дети всей земли» состоялась дискуссия о соблюдении этических норм в обществе. В ходе беседы «Светофорчик» был показан мультфильм о правилах дорожного движения. Также в ДК работает вокально-хоровая студия «Солнышко».

Кружок для желающих обучаться вокалу открывается в Доме культуры сельского поселения Долаково. Преподавать будет заслуженный артист Ингушетии Алаудин Эсмурзиев.