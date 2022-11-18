На медицинском факультете Ингушского госуниверситета прошел фестиваль «Наука 0+»

Цель мероприятия — рассказать обществу доступным языком о достижениях в различных областях науки.

Накануне на медицинском факультете ИнгГУ прошли интересные мастер-классы для школьников. Лучшие студенты показали на практике, как спасать людей, брать кровь, накладывать швы и другое. Посетители фестиваля могли пройти электроэнцефалографию. Всего было подготовлено более 10 площадок, где студенты, ординаторы и преподаватели провели презентации, мастер-классы и выставки.

Самым юным участником мероприятия стал пятилетний Ахмед Газдиев, который проявил неподдельный интерес к медицинской тематике. Организаторы фестиваля выразили уверенность, что мальчик вырастет и станет врачом.

Многие школьники, которые в этот день стали гостями фестиваля, закрепились в своем желании в будущем выбрать профессию, связанную с медициной, что и является главной целью мероприятия.

Следующее мероприятие фестиваля «Наука 0+» в ИнгГУ пройдет 24 ноября на химико-биологическом факультете.