На Мемориале памяти жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии обустраивают автостоянку

Администрацией Назрани отведен земельный участок для будущей парковки по согласованию с местными жителями. В свою очередь, министерством автомобильных дорог республики уже начаты работы по обустройству автостоянки, сообщили в мэрии города.

Напомним, при посещении Мемориала 13 октября текущего года руководитель субъекта сообщил, что здесь проведут капремонт в течение года. Средства на обновление комплекса будут выделены из Национального фонда развития республики.

«Сейчас для нас важно провести легкий косметический ремонт для того, чтобы достойно провести все мероприятия, приуроченные к печальной для нашего народа дате. Но после, в течение года необходимо провести капитальный ремонт Мемориального кладбища и основательную реконструкцию. В истории ингушей много и хороших, и печальных дат, но этот день мы не имеем права забывать, как и тех, кого с нами теперь нет после осени 1992 года», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Вместе с директором Мемориала Аюбом Цуровым он осмотрел всю дворовую и прилегающую территорию ансамбля, в том числе здание мечети, молельной комнаты, технические и подсобные помещения.

Глава указал на необходимость провести герметизацию подвала, приобрести генератор сроком до 30 октября. Было также поручено установить очистные сооружения местного производства компании ООО «Российские очистные сооружения», построить конструкцию для размещения инвентаря, сделать площадку для организации традиционной временной кухни под открытым небом во время траурных мероприятий, преобразовать сцену под куполом, молельную комнату и места для омовения, облагородить тропинки возле захоронений, отреставрировать монументы, организовать парковку, проложить пешеходные переходы, а также провести до 10 ноября озеленение вокруг Мемориала, посадив 200 деревьев.

На Мемориальном кладбище «ГIоазота кашамаш» похоронены жертвы «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе.