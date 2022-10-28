На Мемориале памяти жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии состоится траурное мероприятие

Планируется чтение мовлида по погибшим и пропавшим без вести, раздача милостыни (сагIа) малоимущим семьям республики, в том числе жителям Пригородного района, сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона.

«Приглашаем жителей республики почтить память погибших в те трагические дни», — сказал представитель ведомства.

Отметим, что на Мемориале уже обустроили автостоянку, также намечено провести капремонт в течение года, выделив средства из Национального фонда развития. Такое поручение дал Глава региона Махмуд-Али Калиматов, после посещения кладбища 13 октября.

«Сейчас для нас важно провести легкий косметический ремонт для того, чтобы достойно провести все мероприятия, приуроченные к печальной для нашего народа дате. Но после, в течение года необходимо провести капитальный ремонт Мемориального кладбища и основательную реконструкцию. В истории ингушей много и хороших, и печальных дат, но этот день мы не имеем права забывать, как и тех, кого с нами теперь нет после осени 1992 года», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

На Мемориальном кладбище «ГIоазота кашамаш» похоронены жертвы «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе.