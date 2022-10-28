Память

На Мемориале памяти жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии состоится траурное мероприятие

0

На Мемориале памяти жертв конфликта осени 1992 года «ГIоазота кашамаш» в городе Назрани Ингушетии 30 октября в 10 часов состоится траурное мероприятие.

Планируется чтение мовлида по погибшим и пропавшим без вести, раздача милостыни (сагIа) малоимущим семьям республики, в том числе жителям Пригородного района, сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона.

«Приглашаем жителей республики почтить память погибших в те трагические дни», — сказал представитель ведомства.

Отметим, что на Мемориале уже обустроили автостоянку, также намечено провести капремонт в течение года, выделив средства из Национального фонда развития. Такое поручение дал Глава региона Махмуд-Али Калиматов, после посещения кладбища 13 октября.

«Сейчас для нас важно провести легкий косметический ремонт для того, чтобы достойно провести все мероприятия, приуроченные к печальной для нашего народа дате. Но после, в течение года необходимо провести капитальный ремонт Мемориального кладбища и основательную реконструкцию. В истории ингушей много и хороших, и печальных дат, но этот день мы не имеем права забывать, как и тех, кого с нами теперь нет после осени 1992 года», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

На Мемориальном кладбище «ГIоазота кашамаш» похоронены жертвы «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские юнармейцы запустили всероссийский флешмоб в поддержку участников СВО
Пограничники Ингушетии приняли участие в операции «Нелегал-2022»
В музее ИЗО Ингушетии открылась персональная выставка Лидифы Мержоевой
В городе Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению социально неблагополучных семей
В НБ Ингушетии состоялась презентация книги Ашат Кодзоевой «Родина во мне»
В селе Новый Редант Ингушетии открылась выставка, посвященная трагедии осени 1992 года
Юная шахматистка из Карабулака стала победительницей первенства Ингушетии
Минкультуры Ингушетии приглашает к участию в флешмобах ко Дню народного единства
Юный ингушский спортсмен добился победы подряд на двух престижных турнирах по вольной борьбе
В столице Ингушетии проведут урок «Мы разные, мы вместе»
Лучшим игроком очередного тура ЮФЛ Юг признан ингушский футболист Хаваж Гойгов

Главное

Яндекс.Метрика

 