Субботник

На Мемориале жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии пройдет очередной субботник

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В субботу, 22 октября, в 13 часов по инициативе Главы Ингушетии на территории Мемориала памяти жертв конфликта осени 1992 года («Г1оазота кашамаш») в Назрани будет проведен очередной субботник к 30-летию со дня трагических событий.

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в данном мероприятии. Отмечается, что к субботнику будут подключены представители исполнительной, законодательной власти региона, работники муниципалитетов, общественные и волонтерские организации.

Напомним, Махмуд-Али Калиматов дал поручение правительству Ингушетии провести на территории мемориала ремонт к печальному юбилею и приуроченных к нему траурных мероприятий, которые состоятся 30 октября, в День памяти жертв трагических событий осени 1992 года и политических репрессий. Средства для восстановительных работ выделены из Национального фонда развития региона.

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