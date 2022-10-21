На Мемориале жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии пройдет очередной субботник

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в данном мероприятии. Отмечается, что к субботнику будут подключены представители исполнительной, законодательной власти региона, работники муниципалитетов, общественные и волонтерские организации.

Напомним, Махмуд-Али Калиматов дал поручение правительству Ингушетии провести на территории мемориала ремонт к печальному юбилею и приуроченных к нему траурных мероприятий, которые состоятся 30 октября, в День памяти жертв трагических событий осени 1992 года и политических репрессий. Средства для восстановительных работ выделены из Национального фонда развития региона.