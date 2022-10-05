Субботник

На Мемориале жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии пройдет субботник

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На Мемориале жертв «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года «ГIоазота кашамаш» в городе Назрани Ингушетии 8 октября министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики проводит субботник.

Акция состоится в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине трагедии, когда места постоянного проживания — Пригородный район и город Владикавказ — по национальному признаку вынуждены были покинуть десятки тысяч ингушей.

Миннац приглашает жителей республики принять участие в субботнике и собраться на территории Мемориала в 10 часов утра.

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