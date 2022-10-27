На мемориальном кладбище в Назрани Ингушетии продолжаются ремонтные работы

Как сообщили в администрации муниципального образования, в настоящее время уже практически завершены работы по строительству автостоянки вдоль магистрали по всей линии мемориала. Продолжается реставрация монументов, планируется преобразовать молельную комнату, место для омовения, облагородить тропинки среди захоронений и многое другое.

Через дорогу от мемориального кладбища, вдоль уже готовой автомобильной парковки, начато строительство аллеи, где планируется высадка Министерством природы Ингушетии 200 деревьев и установка скамеек и других малых архитектурных форм.