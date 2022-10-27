На мемориальном кладбище в Назрани Ингушетии продолжаются ремонтные работы

0

Мэр Назрани Урусхан Евлоев вместе с главой Центрального округа города Русланом Оздоевым совершили инспекционный выезд на «Г1оазот кашамаш», где по поручению Главы Республики проводятся работы по капитальному ремонту Мемориального кладбища и прилегающей к нему территории.

Как сообщили в администрации муниципального образования, в настоящее время уже практически завершены работы по строительству автостоянки вдоль магистрали по всей линии мемориала. Продолжается реставрация монументов, планируется преобразовать молельную комнату, место для омовения, облагородить тропинки среди захоронений и многое другое.

Через дорогу от мемориального кладбища, вдоль уже готовой автомобильной парковки, начато строительство аллеи, где планируется высадка Министерством природы Ингушетии 200 деревьев и установка скамеек и других малых архитектурных форм.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Добровольцы из 20 регионов России примут участие в субботнике по очистке берегов реки «Асса» в Ингушетии
В Ингушетии подрядчик пытался дать взятку полицейским
Установлена личность подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии
Более 440 граммов «мефедрона» изъяли в Ингушетии у жителя Ярославской области
Ингушетия заключила ряд соглашений по проекту производства беспилотников
«Мангуст» из села Плиево стал чемпионом Ингушетии сезона 2022 по футболу
В Ингушетии состоялся турнир по воркауту
Проблему нелегальной свалки в селе Кантышево Ингушетии обсудят на сходе граждан
В Ингушетии проходит осенняя посевная кампания
В Малгобеке Ингушетии проводятся работы по прокладке новой водопроводной линии
В Сунже Ингушетии провели рейды по выявлению незарегистрированных предпринимателей

Главное

Яндекс.Метрика

 