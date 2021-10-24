На мемориальном кладбище жертв этнической чистки осени 1992 года в Ингушетии прошел субботник

«В благотворительной памятной акции приняли участие около 100 человек, в том числе представители органов власти республики, общественных организаций и жители. Они очистили захоронения от сухостоя, убрали мусор и палую листву, провели санитарную обрезку деревьев и выкос сухой травы», — сообщается на странице Миннаца в Instagram.

По окончании субботника всеми присутствующими был прочитан коллективный дуа (молитва) по погибшим.

Напомним, осенью 1992 года произошел так называемый осетино-ингушский конфликт — первый на территории современной России.

По данным Генпрокуратуры, в период вооруженного конфликта с 31 октября по 5 ноября 1992 года погибло 583 человека, в том числе 350 ингушей. (Заметим, по другим данным — погибло более 400 ингушей, имена большинства из них выбиты на плитах Мемориала жертв этнической чистки в Назрани).

Ранено тогда было 939 человек, в том числе 457 ингушей, пропал без вести 261 человек, из них — 208 ингушей. Подверглись незаконному лишению свободы в качестве заложников тысячи человек (до 10 тысяч с ингушской стороны и несколько сотен с осетинской).