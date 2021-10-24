Память

На мемориальном кладбище жертв этнической чистки осени 1992 года в Ингушетии прошел субботник

0

На мемориальном кладбище «ГIоазота кашамаш» в городе Назрани Ингушетии в преддверии этнической чистки осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе по инициативе регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации прошел субботник.

«В благотворительной памятной акции приняли участие около 100 человек, в том числе представители органов власти республики, общественных организаций и жители. Они очистили захоронения от сухостоя, убрали мусор и палую листву, провели санитарную обрезку деревьев и выкос сухой травы», — сообщается на странице Миннаца в Instagram.

По окончании субботника всеми присутствующими был прочитан коллективный дуа (молитва) по погибшим.

Напомним, осенью 1992 года произошел так называемый осетино-ингушский конфликт — первый на территории современной России.

По данным Генпрокуратуры, в период вооруженного конфликта с 31 октября по 5 ноября 1992 года погибло 583 человека, в том числе 350 ингушей. (Заметим, по другим данным — погибло более 400 ингушей, имена большинства из них выбиты на плитах Мемориала жертв этнической чистки в Назрани).

Ранено тогда было 939 человек, в том числе 457 ингушей, пропал без вести 261 человек, из них — 208 ингушей. Подверглись незаконному лишению свободы в качестве заложников тысячи человек (до 10 тысяч с ингушской стороны и несколько сотен с осетинской).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки выявлено 75 новых случаев Covid-19
Назир Богатырев стал призером юниорского первенства СКФО по дзюдо
Ингушетия в первой десятке регионов рейтинга инклюзивного развития субъектов России
Ингушский кондитер попала в «Книгу рекордов России» за изготовление самого длинного пирожного
Ибрагим Льянов установил новый мировой рекорд по отжиманию
В Ингушском госуниверситете прошел тренинг-семинар для гидов и экскурсоводов
Коммолодежи Ингушетии заключил соглашение по трудоустройству более 400 человек
Житель Ингушетии, представляясь сотрудником ОФСИН, получал деньги с родственников арестованных
В Пятигорске состоялась первая стратегическая сессия по внедрению нулевого травматизма в группе «Россети»
Дзюдоист Адам Цечоев поднялся на второе место в мировом рейтинге среди юниоров
Ингушский боксер Саид Алмазов вышел в финал юниорского первенства Европы по боксу — 2021 в Черногории

Главное

Яндекс.Метрика

 