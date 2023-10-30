На Мемориальном кладбище жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии состоялось памятное мероприятие

Как сообщил корреспондент «Ингушетии» с места события, в акции приняли участие председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев, советник Главы региона Исса Костоев, руководители министерств и ведомств, депутаты парламента, религиозные деятели, представители общественных организаций, молодежь, родственники погибших и пропавших без вести людей.

Напомним, что активная фаза конфликта осени 1992 года пришлась на 31 октября — 4 ноября 1992 года. Десятки тысяч жителей Пригородного района и города Владикавказа ингушской национальности были вынуждены покинуть места постоянного проживания. Многие потеряли не только домовладения и имущество. Погибли сотни людей, до сих пор почти 200 человек числятся в списках без вести пропавших.

Об этом с болью говорили выступавшие на траурном мероприятии, отмечая, что недальновидность политиканов привела к противостоянию осетин и ингушей. Хотя те события и вызывают тяжелые воспоминания, отмечалось, что из трагического прошлого в первую очередь надо извлекать уроки, чтобы впредь не допустить подобного.

В память о погибших была прочитана молитва, оказана продуктовая помощь семьям погибших в ходе конфликта.

Отметим, что традиционно в Ингушетии 31 октября — 4 ноября верующие собираются в мечетях помолиться о жертвах трагедии осени 1992 года, власти региона, общественники, предприниматели проводят благотворительные акции. Продуктовые наборы передаются многодетным, малоимущим семьям, жителям Пригородного района.

Байначарна Дала гешт долда!