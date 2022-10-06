На модернизацию подстанции «Кантышево» в Ингушетии направлено 4,5 млн рублей

От стабильной работы питающего центра зависит надежное электроснабжение сельских поселений Кантышево и Долаково Назрановского района, где проживают более 25,4 тысячи человек и функционирует 18 социально значимых учреждений. В их числе водозабор «Долаково-Кантышево» — стратегический объект, обеспечивающий водой Малгобекский район с численностью населения более 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба компании.

Энергетики заменили на подстанции восемь масляных выключателей на современные вакуумные. Выключатели — важнейший элемент оборудования распределительных устройств подстанций. Коммутационные аппараты предназначены для включения и отключения участков электрической сети под рабочим током нагрузки, а в случае перегруза и коротких замыканий — для автоматического отключения цепей. От качества их работы зависит надежность электроснабжения потребителей и сохранность оборудования.

При выборе типа выключателей предпочтение было сделано в пользу вакуумных, обладающих высокой механической прочностью и наибольшим межремонтным ресурсом. Кроме того, они просты в установке, использовании и ремонте, бесшумны и, что немаловажно, пожаробезопасны и экологичны.

«В электроэнергетике вопросам пожарной безопасности уделяется повышенное внимание. Вакуумные выключатели абсолютно безопасны, так как конструктивно не имеют легковоспламеняющихся жидкостей и материалов. Не менее важны для энергетиков вопросы влияния на окружающую среду. С точки зрения экологии данные аппараты можно смело назвать «зелеными» — они не содержат никаких вредных веществ. И, разумеется, современное оборудование обеспечивает высокую надежность электроснабжения потребителей и полностью соответствуют нормам безопасности обслуживания», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

В рамках подготовки питающего центра «Кантышево» к работе в осенне-зимний период специалисты провели также текущее обслуживание и испытания оборудования, очистили территорию от кустарниковой растительности.