Трудоустройство

На молодежной ярмарке вакансий в Ингушетии 250 человек заполнили анкеты для трудоустройства

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На молодежной ярмарке вакансий, проходившей в Назрани 10 октября, 250 человек заполнили анкеты для трудоустройства, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском правительстве.

Собеседник издания отметил, что в мероприятии приняли участие почти 500 молодых людей. Вакансии предложили такие крупные предприятия как птицеводческий комплекс «Южный», АО «Газпром газораспределение Назрань», швейная фабрика, завод по изготовлению алюминиевых профилей РИАК и другие.

Также здесь были представлены филиал репетиторского центра «Максимум», направленный на подготовку детей к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», чья работа направлена на трудоустройство молодежи в каникулярное время.

На помним, ярмарка вакансий, организованная комитетом по делам молодежи республики при содействии мэрии Назрани, проходила на территории Парк Арбат города.

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