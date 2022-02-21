На наших спортсменах в Пекине лежала колоссальная ответственность — Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев
Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чакхиев из Ингушетии считает, что несмотря на давление российские участники XXIV зимних Игр в Пекине показали хорошие результаты.
«Каждый спортсмен стремится стать Олимпийским чемпионом для того, чтобы им гордилась вся страна. Колоссальная ответственность, которая лежит на нас оказывает, особое давление, ведь хочется не подвести страну и принести золото», — сказал Чахкиев в интервью газете «Ингушетия».
По его мнению, особенно сложно было спортсменам, участвовавших в Играх 2022 года.
«Все-таки, когда ты видишь флаг своей страны и слушаешь с трепетом и замиранием сердца гимн, это своего рода огромная поддержка, это вселяет уверенность и придает силы, а наши спортсмены в этом году были лишены такой возможности. Но несмотря на это, я считаю, что они отлично справились, а дальше — больше. Ребята, вы молодцы, поздравляю всех победителей и призеров», — сказал участник XXIX летних Олимпийских Игр там же Пекине (2008 год).
Напомним, Россия установила новый национальный рекорд по числу выигранных наград на зимней Олимпиаде в Китае: 32 медали, из них 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
По общему количеству медалей российские спортсмены заняли второе место, а команда РОК стала 9 в неофициальном командном зачете.
Президент ОКР Станислав Поздняков назвал результаты сборной России успешными.