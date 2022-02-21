«Каждый спортсмен стремится стать Олимпийским чемпионом для того, чтобы им гордилась вся страна. Колоссальная ответственность, которая лежит на нас оказывает, особое давление, ведь хочется не подвести страну и принести золото», — сказал Чахкиев в интервью газете «Ингушетия».

По его мнению, особенно сложно было спортсменам, участвовавших в Играх 2022 года.

«Все-таки, когда ты видишь флаг своей страны и слушаешь с трепетом и замиранием сердца гимн, это своего рода огромная поддержка, это вселяет уверенность и придает силы, а наши спортсмены в этом году были лишены такой возможности. Но несмотря на это, я считаю, что они отлично справились, а дальше — больше. Ребята, вы молодцы, поздравляю всех победителей и призеров», — сказал участник XXIX летних Олимпийских Игр там же Пекине (2008 год).

Напомним, Россия установила новый национальный рекорд по числу выигранных наград на зимней Олимпиаде в Китае: 32 медали, из них 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

По общему количеству медалей российские спортсмены заняли второе место, а команда РОК стала 9 в неофициальном командном зачете.

Президент ОКР Станислав Поздняков назвал результаты сборной России успешными.