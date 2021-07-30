На научно-практической конференции в Ингушетии обсудили комплексы ресурсов развития территорий СКФО

В работе конференции приняли участие представители министерств и ведомств республики. Также в онлайн-формате участие приняли представители Тюменского государственного университета, Курской государственной сельскохозяйственной академии, Чеченского государственного университета, Орловского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Северо-Кавказского федерального университета, Кабардино-Балкарского государственного университета и Самарского госуниверситета.

Мероприятие открыла исполняющая обязанности ректора ИнгГУ, профессор Фатима Албакова. В своем приветственном слове она отметила, что научная тематика в рамках Года науки и технологий, обсуждаемая на конференциях и круглых столах, вносит определенный вклад в осмысление решений схожих региональных задач, преодоление локальных экономических социальных проблем общими силами, поиск новых решений и оригинальных идей.

Разносторонняя тематика научных сообщений охватила широкий спектр работ фундаментального и прикладного характера. На конференции обсудили вопросы специфики пространственного развития СКФО в долгосрочной перспективе и цифровой финансовой доступности регионов с низким уровнем банковского развития, а также проблемы и перспективы устойчивого развития горной территории Ингушетии. Особый интерес участников мероприятия вызвала работа «Наследственные заболевания: возникновение, распространение, пространственные особенности», в которой поднималась проблема будущего генофонда нации.

По итогам работы конференции ее участники отметили, что совершенствование организационно-экономического механизма пространственного развития макрорегиона на основе уникального природно-ресурсного потенциала способно обеспечить устойчивое развитие Северо-Кавказского федерального округа.