На обеспечение льготников лекарствами Ингушетии выделено 180 млн рублей

Об этом Главе региона Махмуд-Али Калиматову сообщила руководитель Минздрава региона Зарема Антошкиева по итогам работы ведомства за шесть месяцев этого года.

По ее словам, всего по 20 161 рецепту на сумму почти 127 млн рублей были выданы лекарства, включая детей на сумму 12,7 млн рублей. Кроме того, за счет республиканского бюджета были обеспечены лекарствами более 13 тыс. рецептов на 138,6 млн рублей, включая детей (78,7 млн рублей).

Зарема Антошкиева рассказала, что отдельное внимание уделяется пациентам с орфанными заболеваниями. Их в республике 54, нуждающихся в специфических препаратах. Все они обеспечиваются по региональной программе. В текущем году фондом было обеспечено 16 больных на сумму 154 млн 597 тыс. рублей.

Махмуд-Али Калиматов заметил, что главная задача Минздрава — создание условий для доступного и качественного медицинского обслуживания людей.

«Программы льготного лекарственного обеспечения играют важную роль в обеспечении граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Благодаря этим программам, мы можем гарантировать доступность и бесплатность лекарств для людей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. Важно строго следить за реализацией этой работы, освоением средств, чтобы все, кому полагается подобная помощь, своевременно и в полном объеме получали ее», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Также на встрече было отмечено, что в рамках программы «Земский доктор» в этом 10 врачей получили единовременные компенсационные выплаты, а 36 специалистов направлены на прохождение ординатуры за счет средств федерального бюджета.