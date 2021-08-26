На односменный режим работы школы Ингушетии смогут перейти не ранее 2025 года — Калиматов
Школы Ингушетии смогут перейти на односменный режим обучения учеников не ранее 2025 года, для этого в республике нужно построить еще больше 30 образовательных учреждений, отметил в интервью РИА Новости Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«Полностью решить вопрос перехода на односменное обучение в регионе ранее 2025 года не представляется возможным. Для этого нам необходимо дополнительное строительство 34 общеобразовательных организаций на 21 115 ученических мест», — сказал Калиматов.
По его словам, республика поэтапно идет к решению этой задачи. «В рамках реализации национального проекта «Образование» и госпрограммы Ингушетии «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» на период 2020-2022 года ведется строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места», — сообщил Глава республики.
«В связи с ежегодным увеличением количества учащихся примерно на 3-3,5 тысячи человек, дефицит посадочных мест с учетом строительства вышеуказанных общеобразовательных организаций к 2025 году составит более 18 тысяч мест», — добавил он.
Ранее сообщалось, что более половины школ Ингушетии сейчас работают в две смены.