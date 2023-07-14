На одной из улиц в Сунже появятся асфальт, ливневая система, тротуар и освещение

«Глава города Аслан Умаров провел встречу с жителями улицы Дружбы. В обсуждении приняли участие представители общественного совета, подрядной организации, специалисты администрации», — сказал собеседник издания.

По его словам, на следующей неделе начнется благоустройство улицы. Проектом предусмотрено асфальтирование, устройство ливневой системы, тротуар и освещение.

«Мы учтем все пожелания жителей данной улицы при благоустройстве для благополучной и комплексной работы», — отметил Умаров.