На отдельных улицах городов Малгобек и Сунжа Ингушетии отключат газ
Из-за проведения ремонтных работ, сегодня, 31 января, с 9 часов 30 минут до 17:00 мск от улицы Восточная до улицы Красноармейская города Малгобека будет прекращена подача газа.
Также с 10 до 12 часов без голубого топлива останутся жители домов номера 5 и 7 по улице Хамхоева в городе Сунжа, сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Назрань».
В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть осторожными и следить за газовым оборудованием.
Единая дежурно -диспетчерская служба Малгобек 8 (8734) 62-44-52.
ЕДДС Сунжи 8 (8734) 72-30-13.