На отдельных улицах городов Малгобек и Сунжа Ингушетии отключат газ

Также с 10 до 12 часов без голубого топлива останутся жители домов номера 5 и 7 по улице Хамхоева в городе Сунжа, сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Назрань».

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть осторожными и следить за газовым оборудованием.

Единая дежурно -диспетчерская служба Малгобек 8 (8734) 62-44-52.

ЕДДС Сунжи 8 (8734) 72-30-13.