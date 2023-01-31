Газоснабжение

На отдельных улицах городов Малгобек и Сунжа Ингушетии отключат газ

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Из-за проведения ремонтных работ, сегодня, 31 января, с 9 часов 30 минут до 17:00 мск от улицы Восточная до улицы Красноармейская города Малгобека будет прекращена подача газа.

Также с 10 до 12 часов без голубого топлива останутся жители домов номера 5 и 7 по улице Хамхоева в городе Сунжа, сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Назрань».

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей быть осторожными и следить за газовым оборудованием.

Единая дежурно -диспетчерская служба Малгобек 8 (8734) 62-44-52.

ЕДДС Сунжи 8 (8734) 72-30-13.

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