На педагога колледжа Ингушетии заведено дело после падения студента со скалодрома

По данным следствия, в октябре прошлого года мастер во время проведения практического занятия в помещении колледжа в городе Сунжа, в нарушение инструкции по технике безопасности, не обеспечив занятия с использованием специального снаряжения и не уложив на пол маты для смягчения удара в случае падения с высоты, дал указание учащемуся подняться на скалодром.

В результате несовершеннолетний, единственным средством обеспечения безопасности которого являлась страховочная веревка, с высоты около 7 метров сорвался со скалодрома и получил телесные повреждения.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).