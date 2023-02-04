Туризм

На Первом канале 25 февраля в трэвел-шоу «Поехали!» расскажут об Ингушетии

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На Первом канале 25 февраля в 11 часов в трэвел-шоу «Поехали!» расскажут о регионе. В течение нескольких дней съемочная группа посещала наиболее привлекательные места республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального комитета по туризму.

Первые два дня Мария Осадник и Евгений Покровский провели в горной части республики — остановились в курорте «Армхи», посетили семью Цицкиевых, где им продемонстрировали гастрономические традиции ингушского народа. После отправились на Цей-Лоамский перевал, побывали на территории башенного комплекса «Эрзи» и в семье Ахриевых.

В последующие два дня ведущие шоу успели поездить по Магасу с мотоциклистами клуба «Эрзи», посетили студию войлочного мастерства «Истинг».

Съемки также прошли в центральной мечети столицы Ингушетии и 100-метровой башне Согласия, а также в крупнейшем башенном комплексе Эгикал в Джейрахском районе.

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