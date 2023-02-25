На Первом канале в трэвел-шоу «Поехали» сегодня расскажут об Ингушетии

Напомним, что съемочная команда первого канала приезжала в республику в начале февраля, чтобы отснять уникальный материал.

Ведущие программы Мария Осадник и Евгений Покровский провели в республике четыре дня.

Съемочная группа побывала в горном Джейрахском районе, посетила ингушские семьи, башенные комплексы. Также съемки проводились в Магасе.