Туризм

На Первом канале в трэвел-шоу «Поехали» сегодня расскажут об Ингушетии

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На Первом канале в трэвел-шоу «Поехали» сегодня, 25 февраля, в 11 часов расскажут об Ингушетии.

Напомним, что съемочная команда первого канала приезжала в республику в начале февраля, чтобы отснять уникальный материал.

Ведущие программы Мария Осадник и Евгений Покровский провели в республике четыре дня.

Съемочная группа побывала в горном Джейрахском районе, посетила ингушские семьи, башенные комплексы. Также съемки проводились в Магасе.

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