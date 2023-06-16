На ПМЭФ-2023 руководители Ингушетии и Запорожской области подписали соглашение

Стороны договорились содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в следующих сферах: транспорт, информационные коммуникации, промышленность, АПК, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, формирование конкурентной среды и в других направлениях, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале отметил, что эти мероприятия в рамках соглашения позволят жителям двух субъектов лучше узнать друг друга, произвести культурный обмен, укрепить дружеские связи.

«Россия всегда была многонациональной страной, и, несмотря на разные традиции и обычаи, мы были крепко связаны дружескими узами и любовью к своей великой Родине. Жители Запорожской области хотят интегрироваться с нами и развиваться. Мы сможем обеспечить им поддержку во многих сферах, также как и они нам», — подчеркнул Глава республики.

Он добавил, что пригласил запорожцев посетить Ингушетию, чтобы лично убедиться, какие гостеприимные и доброжелательные люди живут в республике.

Также руководитель субъекта вырази уверенность, что соглашение повлияет на повышения качества жизни и благополучия жителей двух регионов.

Евгений Балицкий отметил, что планируют приехать в Ингушетию для обмена опытом в сфере образования.

«Нам надо многому учиться, чтобы интегрироваться в Россию, в ее многонациональность, в ее разные культуры, конфессии, разные убеждения, но без нацизма. Без того нацизма, который, к сожалению поразил сегодня украинцев. Мы хотим, чтобы наши дети ездили по нашей большой родине, смотрели и учились тому, как надо любить друг друга в многонациональной стране. Нам вместе строить и созидать», — добавил он.