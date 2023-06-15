Инвестиционный форум

На ПМЭФ мы открываем новые возможности для развития региона — Глава Ингушетии

0

Каждый раз, присутствуя на Петербургском международном экономическом форуме, узнаем много полезного и интересного для себя, открываем новые возможности для развития региона, заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, возглавляющий делегацию Ингушетии на ПМЭФ-2023.

«Деловая атмосфера форума располагает к продуктивной работе. Здесь у нас проходят переговоры, деловые встречи, подписание соглашений», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что очень часто отсюда, с площадок ПМЭФ, начинается старт интересных проектов, которые привлекают в Ингушетию новые инвестиции, развивают современные технологии, создают новые рабочие места.

«Все это в целом способствует развитию нашей республики», — добавил Глава.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что делегация Ингушетии во главе с руководителем субъекта примет участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице России.

Махмуд-Али Калиматов станет участником пленарного заседания форума 16 июня, на котором выступит Президент Владимир Путин, подпишет соглашения о сотрудничестве, а также пообщается с представителями ведущих российских информационных агентств.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии разрешил использовать дроны в регионе только госструктурам
Глава Ингушетии на ПМЭФ-2023 рассказал о развитии АПК республики
За 5 месяцев 2023 года в Ингушетии зафиксирован рост «наркотических» преступлений на 183%
В городе Малгобеке Ингушетии на четыре часа отключат свет
Хлопок в магазине в Ингушетии произошел из-за утечки газа
Более 65 тыс. детей привито в Ингушетии от полиомиелита
Жителя Татарстана будут судить в Ингушетии за хранение наркотиков
Портреты погибших участников СВО из Ингушетии представлены на выставке в Россошанском краеведческом музее
Десять человек попали в больницу в результате ДТП с пассажирской «Газелью» в Ингушетии
Собственников точек в ТЦ «Ковчег» в Ингушетии обязали благоустроить прилегающие территории
Прокуратура проведет проверку после ДТП в Ингушетии с участием пассажирской «Газели»

Главное

Яндекс.Метрика

 