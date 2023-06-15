«Деловая атмосфера форума располагает к продуктивной работе. Здесь у нас проходят переговоры, деловые встречи, подписание соглашений», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что очень часто отсюда, с площадок ПМЭФ, начинается старт интересных проектов, которые привлекают в Ингушетию новые инвестиции, развивают современные технологии, создают новые рабочие места.

«Все это в целом способствует развитию нашей республики», — добавил Глава.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что делегация Ингушетии во главе с руководителем субъекта примет участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице России.

Махмуд-Али Калиматов станет участником пленарного заседания форума 16 июня, на котором выступит Президент Владимир Путин, подпишет соглашения о сотрудничестве, а также пообщается с представителями ведущих российских информационных агентств.