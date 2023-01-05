СВО

На поддержку бойцов СВО и их семей в Ингушетии направлено более 150 млн руб.

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Министерству финансов Ингушетии в 2022 году удалось обеспечить исполнение дополнительных расходных обязательств, связанных со специальной военной операцией, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что на эти цели уже направлено более 150 млн рублей, включая оказание материальной помощи семьям погибших и раненных военнослужащих, единовременную выплату семьям призванных на военную службу, а также обеспечение специальным снаряжением и имуществом.

Кроме того, Минфином выделено около 100 млн руб. на разработку проектно-сметной документации на объекты, включенные в национальные проекты, 66 млн руб. — на оснащение образовательных организаций, 68 млн руб. — на строительство дороги в горном сельском поселении Джейрах, а также софинансирование дополнительных субсидий из федерального бюджета на завершение строительства объектов образования в связи с увеличением стоимости строительства объектов.

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