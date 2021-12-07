На поддержку Минздрава Ингушетии правительством России выделено около 129 млн рублей

В частности, Ингушетии выделено 128 798,2 тыс. рублей.

Как отмечает пресс-служба правительства России, такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии Covid-19, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», — отметил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 декабря.

В пресс-службе кабинета министров напомнили, что в июне-июле на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей, в октябре — еще 56 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит продолжить борьбу с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь.