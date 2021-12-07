Здравоохранение

На поддержку Минздрава Ингушетии правительством России выделено около 129 млн рублей

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Российские регионы дополнительно получат 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, Ингушетии выделено 128 798,2 тыс. рублей.

Как отмечает пресс-служба правительства России, такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии Covid-19, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», — отметил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 декабря.

В пресс-службе кабинета министров напомнили, что в июне-июле на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей, в октябре — еще 56 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит продолжить борьбу с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь.

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