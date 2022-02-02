На поддержку начинающих фермеров в Ингушетии выделили 74 млн рублей

«В рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Ингушетия получила в 2022 году более 74 миллионов рублей. Это на 14 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Гранты помогут сделать первые шаги тем, кто собирается организовать и расширить собственное фермерское хозяйство», — пишет Махмуд-Али Калиматов.

Глава республики отметил, что в течение года планирует лично посетить получателей грантов.

Напомним, в 2021 году в регионе гранты на развитие собственного хозяйства получили около 100 начинающих фермеров в рамках господдержки по программе «Агростартап».

«Агростартап» — грантовая поддержка для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, созданная в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».