На поддержку начинающих фермеров в Ингушетии выделили 74 млн рублей
Ингушетия получила из федерального бюджета более 74 миллионов рублей для грантовой поддержки начинающих фермеров, написал в своем Instagram-аккаунте Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«В рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Ингушетия получила в 2022 году более 74 миллионов рублей. Это на 14 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Гранты помогут сделать первые шаги тем, кто собирается организовать и расширить собственное фермерское хозяйство», — пишет Махмуд-Али Калиматов.
Глава республики отметил, что в течение года планирует лично посетить получателей грантов.
Напомним, в 2021 году в регионе гранты на развитие собственного хозяйства получили около 100 начинающих фермеров в рамках господдержки по программе «Агростартап».
«Агростартап» — грантовая поддержка для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства, созданная в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».