На покупку газового оборудования льготникам Ингушетии выделят 6,5 млн руб.

Как сообщил на встрече с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым министр энергетики и ЖКХ республики Ахмет Лолохоев, по программе догазофикации гражданам, заключившим соответствующие договоры, бесплатно подводят газ от общих сетей до границ земельного участка. На выделенные же средства льготник может приобрести все необходимое оборудование и провести газ уже в свой дом.

Лолохоев отметил, что ранее правительством республики было дано поручение министерству создать с участием представителей ряда ведомств рабочую группу, которая разработает и представит проект нормативно-правового акта о предоставлении субсидий отдельным категориям граждан.

«Сюда входят участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, многодетные семьи, малоимущие, которые могут рассчитывать на субсидию для покупки газового оборудования и проведения работ внутри границ их земельных участков», — сказал министр.

По его словам, жителями уже подаются заявки, которые направляются в Минтруда региона для проведения проверки их обоснованности.

«Социальная газификация — отличная возможность в рамках закона и бесплатно подключиться к газоснабжению. Все, что требуется от населения — иметь необходимые документы на руках, оформить свои участки и дома. А субсидирование является дополнительной поддержкой для тех, кто не имеет финансовой возможности приобрести и установить внутридомовое газовое оборудование. Важно, чтобы каждый, кто имеет право на получение субсидии, получил помощь», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

Отметим, что в республике в 2023 году в план-график догазификации попали 3,2 тыс. домов. К середине января уже поступило более 1,3 тыс. заявок от жителей республики на участие в программе.